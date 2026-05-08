HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|HENSOLDT-Performance im Blick
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08.05.2026 10:03:59
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades HENSOLDT-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das HENSOLDT-Papier an diesem Tag 31,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 31,646 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 462,03 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 07.05.2026 auf 77,80 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 146,20 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von HENSOLDT betrug jüngst 9,33 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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