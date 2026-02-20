TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen HENSOLDT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die HENSOLDT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 707,214 HENSOLDT-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59 123,06 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 19.02.2026 auf 83,60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 491,23 Prozent angewachsen.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,52 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Den ersten Handelstag begann der HENSOLDT-Anteilsschein bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at