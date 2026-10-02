TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden HENSOLDT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 13,56 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 73,746 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 675,52 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 01.10.2026 auf 76,96 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 467,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte HENSOLDT einen Börsenwert von 8,81 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt der HENSOLDT-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at