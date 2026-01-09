HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Lohnender HENSOLDT-Einstieg? 09.01.2026 10:05:10

TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem HENSOLDT-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,36 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 267,666 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.01.2026 23 112,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,35 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 131,13 Prozent vermehrt.

Insgesamt war HENSOLDT zuletzt 10,03 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der HENSOLDT-Aktie fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der HENSOLDT-Anteilsschein bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

