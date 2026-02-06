HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables HENSOLDT-Investment? 06.02.2026 10:04:18

TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der HENSOLDT-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,88 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,711 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 05.02.2026 207,02 EUR wert, da der Schlussstand 76,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,02 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 8,82 Mrd. Euro. Der HENSOLDT-Börsengang fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

mehr Analysen
30.01.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 HENSOLDT Equal-weight Morgan Stanley
12.01.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 78,30 2,89% HENSOLDT

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen