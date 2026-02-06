TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der HENSOLDT-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,88 EUR. Bei einem HENSOLDT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,711 HENSOLDT-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen HENSOLDT-Papiere wären am 05.02.2026 207,02 EUR wert, da der Schlussstand 76,35 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 107,02 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich zuletzt auf 8,82 Mrd. Euro. Der HENSOLDT-Börsengang fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at