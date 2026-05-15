TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HENSOLDT-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,30 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 751,880 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.05.2026 auf 75,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56 842,11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 468,42 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,58 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HENSOLDT-Papiere fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at