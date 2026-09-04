HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Lohnendes HENSOLDT-Investment?
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04.09.2026 10:03:59
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 14,06 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in HENSOLDT-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,112 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen HENSOLDT-Aktien wären am 03.09.2026 581,51 EUR wert, da der Schlussstand 81,76 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +481,51 Prozent.
Zuletzt verbuchte HENSOLDT einen Börsenwert von 9,51 Mrd. Euro. Der HENSOLDT-Börsengang fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HENSOLDT-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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