TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,14 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 66,050 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 335,54 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 16.04.2026 auf 80,78 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 433,55 Prozent.

HENSOLDT war somit zuletzt am Markt 9,35 Mrd. Euro wert. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der HENSOLDT-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at