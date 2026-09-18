HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Lukrativer HENSOLDT-Einstieg?
|
18.09.2026 10:04:01
TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht
Am 18.09.2025 wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,10 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 106,270 HENSOLDT-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 255,05 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 17.09.2026 auf 77,68 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 17,45 Prozent gleich.
Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HENSOLDT
|
10:04
|TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu HENSOLDT
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|78,20
|1,24%