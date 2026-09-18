HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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Lukrativer HENSOLDT-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HENSOLDT von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren HENSOLDT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.09.2025 wurden HENSOLDT-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,10 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 106,270 HENSOLDT-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 255,05 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Papiers am 17.09.2026 auf 77,68 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 17,45 Prozent gleich.

Der Börsenwert von HENSOLDT belief sich jüngst auf 8,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Anteile an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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