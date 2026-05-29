TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 10,917 HENSOLDT-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der HENSOLDT-Aktie auf 90,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982,53 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,75 Prozent verringert.

HENSOLDT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,82 Mrd. Euro. Am 23.09.2020 wurden HENSOLDT-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der HENSOLDT-Aktie bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at