TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die HENSOLDT-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,884 HENSOLDT-Aktien. Die gehaltenen HENSOLDT-Anteile wären am 12.11.2026 944,27 EUR wert, da der Schlussstand 79,46 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,57 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von HENSOLDT betrug jüngst 9,54 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Anteils fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at