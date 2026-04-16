IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 16.04.2026 10:03:28

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren IONOS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IONOS-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,98 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 715,308 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 24,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 854,08 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 854,08 EUR entspricht einer Performance von +78,54 Prozent.

IONOS war somit zuletzt am Markt 3,34 Mrd. Euro wert. Die IONOS-Aktie ging am 08.02.2023 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines IONOS-Papiers auf 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu IONOS

mehr Nachrichten

Analysen zu IONOS

mehr Analysen
25.03.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 IONOS Kaufen DZ BANK
20.03.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 IONOS Overweight Barclays Capital
19.03.26 IONOS Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

IONOS 26,74 6,70% IONOS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen