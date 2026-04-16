TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IONOS von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IONOS-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,98 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 715,308 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 24,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 854,08 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 854,08 EUR entspricht einer Performance von +78,54 Prozent.

IONOS war somit zuletzt am Markt 3,34 Mrd. Euro wert. Die IONOS-Aktie ging am 08.02.2023 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines IONOS-Papiers auf 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at