TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,667 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 32,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,33 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,33 Prozent angezogen.

Der IONOS-Wert an der Börse wurde auf 4,38 Mrd. Euro beziffert. Die IONOS-Aktie ging am 08.02.2023 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt des IONOS-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at