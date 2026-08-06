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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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Langfristige Performance 06.08.2026 10:03:55

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren IONOS-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die IONOS-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die IONOS-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,667 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IONOS-Papiers auf 32,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,33 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,33 Prozent angezogen.

Der IONOS-Wert an der Börse wurde auf 4,38 Mrd. Euro beziffert. Die IONOS-Aktie ging am 08.02.2023 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt des IONOS-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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