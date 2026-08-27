IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Anlage
|
27.08.2026 10:03:21
TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätte eine Investition in IONOS von vor einem Jahr gekostet
IONOS-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,591 IONOS-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,58 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 13,42 Prozent gleich.
Am Markt war IONOS jüngst 4,54 Mrd. Euro wert. Das IONOS-Papier wurde am 08.02.2023 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des IONOS-Papiers bei 18,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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