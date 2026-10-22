TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IONOS-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IONOS-Aktien gewesen.

Am 22.10.2025 wurden IONOS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des IONOS-Papiers betrug an diesem Tag 32,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 306,748 IONOS-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IONOS-Aktie auf 36,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 202,45 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,02 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte IONOS einen Börsenwert von 4,82 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der IONOS-Aktie wurde der Erstkurs mit 18,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at