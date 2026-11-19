IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|IONOS-Investition
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19.11.2026 10:03:23
TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor einem Jahr verdient
Am 19.11.2025 wurden IONOS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren IONOS-Anteile an diesem Tag 26,60 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,759 IONOS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 130,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,58 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,00 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von IONOS betrug jüngst 4,72 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der IONOS-Aktie an der Börse XETRA war der 08.02.2023. Damals wurde der erste Kurs des IONOS-Papiers bei 18,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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