TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IONOS von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in IONOS gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das IONOS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IONOS-Aktie bei 37,55 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die IONOS-Aktie investiert hat, hat nun 26,631 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.07.2026 757,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,26 Prozent.

IONOS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. Euro. Am 08.02.2023 wurden IONOS-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der IONOS-Aktie belief sich damals auf 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at