IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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Profitabler IONOS-Einstieg? 07.05.2026 10:03:46

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte ein IONOS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in IONOS eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades IONOS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die IONOS-Anteile bei 32,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die IONOS-Aktie investiert, befänden sich nun 303,951 IONOS-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.05.2026 8 504,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,98 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,95 Prozent verringert.

IONOS wurde am Markt mit 3,84 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der IONOS-Papiere an der Börse XETRA war der 08.02.2023. Die IONOS-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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