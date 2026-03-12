IONOS Aktie

IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

Lukrativer IONOS-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte eine IONOS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in IONOS eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.03.2025 wurden IONOS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der IONOS-Anteile betrug an diesem Tag 23,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das IONOS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,255 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,60 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 11.03.2026 auf 22,70 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 96,60 EUR, was einer negativen Performance von 3,40 Prozent entspricht.

Der Marktwert von IONOS betrug jüngst 3,14 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der IONOS-Aktie fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines IONOS-Anteils lag damals bei 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

IONOS 22,65 -0,22% IONOS

