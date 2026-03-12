IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|Lukrativer IONOS-Einstieg?
|
12.03.2026 10:03:19
TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte eine IONOS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.03.2025 wurden IONOS-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der IONOS-Anteile betrug an diesem Tag 23,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das IONOS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,255 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,60 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 11.03.2026 auf 22,70 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 96,60 EUR, was einer negativen Performance von 3,40 Prozent entspricht.
Der Marktwert von IONOS betrug jüngst 3,14 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der IONOS-Aktie fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines IONOS-Anteils lag damals bei 18,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
12.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12.03.26
|TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Verlust hätte eine IONOS-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
11.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
11.03.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|18.02.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|IONOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|IONOS Buy
|UBS AG
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|22,65
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.