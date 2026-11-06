TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren JENOPTIK-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,521 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen JENOPTIK-Aktien wären am 05.11.2026 228,24 EUR wert, da der Schlussstand 35,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,24 Prozent angewachsen.

JENOPTIK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at