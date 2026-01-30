JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

JENOPTIK-Investition im Blick 30.01.2026 10:03:53

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,39 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 807,103 JENOPTIK-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 225,18 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 29.01.2026 auf 23,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92,25 Prozent.

JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JENOPTIK

