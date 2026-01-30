JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investition im Blick
|
30.01.2026 10:03:53
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,39 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 807,103 JENOPTIK-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 225,18 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 29.01.2026 auf 23,82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 92,25 Prozent.
JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 1,39 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
30.01.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)