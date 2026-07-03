JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Langfristige Investition 03.07.2026 10:04:07

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in JENOPTIK eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.07.2023 wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,82 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,245 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 139,20 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 02.07.2026 auf 42,90 EUR belief. Mit einer Performance von +39,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von JENOPTIK betrug jüngst 2,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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