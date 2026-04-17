JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Rentables JENOPTIK-Investment? 17.04.2026 10:03:58

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,32 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,494 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.04.2026 auf 32,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 271,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,17 Prozent erhöht.

JENOPTIK wurde am Markt mit 1,81 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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