TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das JENOPTIK-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 30,90 EUR wert. Bei einem JENOPTIK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,236 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Anteile wären am 03.09.2026 126,54 EUR wert, da der Schlussstand 39,10 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,54 Prozent erhöht.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 2,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at