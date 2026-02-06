JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Profitabler JENOPTIK-Einstieg? 06.02.2026 10:04:18

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 21,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,655 JENOPTIK-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 26,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,72 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

30.01.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

JENOPTIK AG 26,18 0,85% JENOPTIK AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
