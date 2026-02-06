TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die JENOPTIK-Aktie bei 21,48 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,655 JENOPTIK-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 26,36 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,72 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 1,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at