TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen JENOPTIK-Investment verdienen können.

Am 22.05.2016 wurden JENOPTIK-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,249 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.05.2026 auf 42,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 308,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 208,95 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich jüngst auf 2,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at