TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie gebracht.

Am 06.03.2025 wurde das JENOPTIK-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 23,86 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,911 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,08 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 176,87 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 176,87 EUR, was einer positiven Performance von 17,69 Prozent entspricht.

JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 1,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at