JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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JENOPTIK-Anlage unter der Lupe 14.08.2026 10:03:41

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.08.2016 wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JENOPTIK-Papier letztlich bei 15,48 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,460 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 41,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 269,90 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 269,90 EUR, was einer positiven Performance von 169,90 Prozent entspricht.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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