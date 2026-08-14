JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Anlage unter der Lupe
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14.08.2026 10:03:41
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 14.08.2016 wurden JENOPTIK-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JENOPTIK-Papier letztlich bei 15,48 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,460 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 41,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 269,90 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 269,90 EUR, was einer positiven Performance von 169,90 Prozent entspricht.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,36 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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