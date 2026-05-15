JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Frühe Investition
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15.05.2026 10:03:59
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen
Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JENOPTIK-Papier 22,80 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 438,596 JENOPTIK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der JENOPTIK-Aktie auf 45,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 000,00 EUR wert. Mit einer Performance von +100,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
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