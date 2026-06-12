JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Langfristige Anlage
|
12.06.2026 10:03:55
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.06.2021 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen JENOPTIK-Anteile letztlich bei 24,68 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hat, hat nun 4,052 Anteile im Depot. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 11.06.2026 176,18 EUR wert, da der Schlussstand 43,48 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 176,18 EUR entspricht einer Performance von +76,18 Prozent.
Alle JENOPTIK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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