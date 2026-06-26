TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen JENOPTIK-Einstiegs gewesen.

Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,32 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 517,598 JENOPTIK-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 24 275,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 142,75 Prozent vermehrt.

Alle JENOPTIK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at