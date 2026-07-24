TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JENOPTIK-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers betrug an diesem Tag 19,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,225 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen JENOPTIK-Anteile wären am 23.07.2026 205,54 EUR wert, da der Schlussstand 39,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 105,54 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at