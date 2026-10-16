JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Lohnender JENOPTIK-Einstieg? 16.10.2026 10:03:30

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,89 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,028 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 36,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,92 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 85,92 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete JENOPTIK eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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