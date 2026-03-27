JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Profitabler JENOPTIK-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen JENOPTIK-Anteile letztlich bei 13,61 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,502 JENOPTIK-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 106,58 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 26.03.2026 auf 28,66 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 106,58 EUR, was einer positiven Performance von 110,66 Prozent entspricht.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,64 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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