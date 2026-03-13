TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.03.2023 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 31,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, befänden sich nun 322,581 JENOPTIK-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,96 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 696,77 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 13,03 Prozent.

Insgesamt war JENOPTIK zuletzt 1,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at