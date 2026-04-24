JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lukrative JENOPTIK-Anlage?
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24.04.2026 10:03:40
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das JENOPTIK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,83 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 723,066 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 33,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 540,85 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 145,41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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