JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Profitable JENOPTIK-Investition? 11.09.2026 10:03:35

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen JENOPTIK-Investment verdienen können.

Am 11.09.2016 wurden JENOPTIK-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,06 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die JENOPTIK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,267 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.09.2026 2 518,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,44 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 518,06 EUR, was einer positiven Performance von 151,81 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JENOPTIK

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