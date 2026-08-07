JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Profitabler JENOPTIK-Einstieg?
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07.08.2026 10:03:56
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren verdient
JENOPTIK-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 29,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 335,570 JENOPTIK-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des JENOPTIK-Papiers auf 38,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 885,91 EUR wert. Mit einer Performance von +28,86 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
JENOPTIK war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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