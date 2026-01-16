JENOPTIK Aktie

JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
JENOPTIK-Investition im Blick 16.01.2026 10:03:45

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in JENOPTIK-Aktien gewesen.

Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 28,76 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 3,477 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 22,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten