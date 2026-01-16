JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|JENOPTIK-Investition im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das JENOPTIK-Papier an diesem Tag 28,76 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investierten, hätten nun 3,477 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 22,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,26 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,74 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
