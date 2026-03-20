JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Lukratives JENOPTIK-Investment?
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20.03.2026 10:04:04
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet
Die JENOPTIK-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,556 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.03.2026 gerechnet (25,44 EUR), wäre das Investment nun 90,47 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 9,53 Prozent gleich.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 1,46 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JENOPTIK
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