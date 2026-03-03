Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Lukrative Kontron-Investition?
|
03.03.2026 10:04:01
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.03.2016 wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,82 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 717,328 Kontron-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39 155,07 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 02.03.2026 auf 22,80 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 291,55 Prozent.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Kontron AG
