Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Kontron-Investition? 09.12.2025 10:03:51

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,018 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 21,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 394,23 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 294,23 Prozent gesteigert.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Kontron AG

Nachrichten zu Kontronmehr Nachrichten