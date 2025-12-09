TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Kontron-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,018 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 21,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 394,23 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 294,23 Prozent gesteigert.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at