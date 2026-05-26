Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Profitable Kontron-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Kontron-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Kontron-Aktie bei 6,95 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 439,470 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 23,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 222,97 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 232,23 Prozent.
Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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