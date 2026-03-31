TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Kontron-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Kontron-Anteile betrug an diesem Tag 6,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,370 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Papiere wären am 30.03.2026 291,27 EUR wert, da der Schlussstand 18,95 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 191,27 Prozent.

Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at