TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,64 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130,890 Kontron-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 22,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 000,00 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 200,00 Prozent gleich.

Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at