Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Langfristige Performance
|
29.09.2026 10:03:33
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 18,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 545,256 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 014,18 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 28.09.2026 auf 20,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,14 Prozent erhöht.
Am Markt war Kontron jüngst 1,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Kontron AG
Nachrichten zu Kontron
|
23.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
23.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Start Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
22.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Kontron-Aktie im Plus: Ambitionierte Ziele - Gewinn soll dank KI verdoppelt werden (dpa-AFX)
Analysen zu Kontron
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|20,30
|0,59%