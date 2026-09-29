Kontron Aktie

Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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Langfristige Performance 29.09.2026 10:03:33

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Kontron-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Kontron-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 18,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 545,256 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 014,18 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 28.09.2026 auf 20,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,14 Prozent erhöht.

Am Markt war Kontron jüngst 1,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kontron AG

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