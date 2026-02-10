TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Kontron Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Kontron-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Kontron-Papiers betrug an diesem Tag 19,60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 510,204 Kontron-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 22,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 234,69 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,35 Prozent.
Kontron wurde am Markt mit 1,40 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
