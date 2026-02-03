TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Kontron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,43 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 184,196 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 23,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 306,50 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 330,65 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

