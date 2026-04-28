Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Kontron-Anlage
|
28.04.2026 10:03:39
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Kontron-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,88 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Kontron-Aktie investierten, hätten nun 145,264 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 27.04.2026 3 097,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,32 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 209,70 Prozent gleich.
Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Kontron AG
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