Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Profitabler Kontron-Einstieg?
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15.09.2026 10:03:29
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Kontron-Aktie betrug an diesem Tag 9,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,989 Kontron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,84 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 14.09.2026 auf 20,46 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +124,84 Prozent.
Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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