TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Kontron-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Kontron-Aktie betrug an diesem Tag 9,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,989 Kontron-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,84 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Anteils am 14.09.2026 auf 20,46 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +124,84 Prozent.

Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at